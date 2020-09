Super Bomberman R Online è disponibile da oggi per Google Stadia

By Domenico Coscione

Konami ha annunciato a tutti i videogiocatori possessori di Google Stadia che Super Bomberman R Online è disponibile a partire da oggi 02 settembre 2020.

Super Bomberman R Online è il primo titolo per questa piattaforma che sfrutterà l’opzione Crowd Play, una modalità che permette ai giocatori di entrare in partita insieme ai loro streamer preferiti su YouTube. Tutti gli abbonati a Stadia Pro potranno giocarlo gratuitamente per un periodo di tempo limitato, ma volendo potranno acquistare la Premium Edition, ovvero gioco base + Premium Pack, senza alcun costo e senza limiti di tempo fino al 30 novembre 2020. Dopo quella data, potranno acquistare l’add-on al costo di € 9.99.

Chi acquista il Premium Pack avrà accesso ad ulteriori 14 personaggi aggiuntivi, ognuno con abilità uniche, che potremo personalizzare come vorremo assieme ai personaggi che formano il roster standard. Dopo il lancio, gli utenti Stadia Base potranno acquistare solo la Premium Edition.