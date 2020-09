HITORIJIME MY HERO in arrivo a settembre

HITORIJIME MY HERO, il primo manga a tema Boys Love di Star Comics, arriverà in Italia a fine settembre e inaugurerà QUEER, la nuova coloratissima collana oltre i binarismi di genere dedicata alla comunità LGBTIQ+ e non solo.

La sua dolcezza, sensibilità e romanticismo hanno conquistato il pubblico in Giappone e all’estero, tanto da raggiungere le oltre 700 mila copie di volumi venduti in patria e da garantirgli un posto nell’Olimpo di manga BL più amati degli ultimi anni.

Kensuke e Setagawa sono amici da molto tempo: il primo è un ragazzo allegro e senza pensieri, il secondo è uno studente con i capelli tinti, dall’atteggiamento passivo, membro di una gang di teppisti e…“sottoposto” del temibile professore di matematica Kosuke. Nonostante l’insegnante sconvolga continuamente il ragazzo con parole e modi di fare duri, Setagawa lo considera il suo eroe e fa di tutto per controllare i suoi sentimenti. Eppure, nonostante cerchi di resistere, il desiderio nei confronti di Kosuke cresce più che mai. Cosa potrà mai significare questa sensazione sconosciuta?

Il manga arriverà in Italia in edizione Variant Cover, disegnata dalla grandissima Mirka Andolfo, in esclusiva per gli Star Days del 26 e 27 settembre. L’edizione speciale, in tiratura limitata, sarà disponibile esclusivamente per coloro che hanno ordinato la propria copia in fumetteria.