Marvel’s Avengers: la versione PC avrà delle caratteristiche grafiche esclusive grazie a Intel

By Domenico Coscione

Intel ha annunciato che la versione PC di Marvel’s Avengers avrà delle caratteristiche grafiche esclusive grazie ad una loro collaborazione con Crystal Dynamics.

Nel messaggio pubblicato sul sito ufficiale possiamo leggere:

I PC high end con i più recenti processori Intel Core i9 permetteranno di attivare delle caratteristiche di gioco avanzata e più coinvolgenti come l’Enhanced Enemy Destruction, i Super Charged Heroics, e la Reactive Water Simulation.

In pratica, si traduce con effetti speciali degli attacchi migliorati, distruttibilità degli oggetti e fluidità dell’acqua più realista, danni subiti e inflitti più convincenti e così via.

Vogliamo ricordarvi che Marvel’s Avengers uscirà il 4 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC, mentre per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X bisogna aspettare la fine dell’anno.