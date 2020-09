Ubisoft: la versione PC di The Division gratis su Uplay

Ubisoft ha regalato a tutti gli utenti che posseggono Uplay, e un buon PC da gaming, una copia gratuita di Tom Clancy’s The Division gratuitamente!

Per ottenere la vostra copia, avete tempo da oggi 1 settembre 2020 fino alle ore 10:00 dell’8 settembre 2020, vi basta cliccare su questo link e seguire le istruzioni che vi guideranno passo passo per scaricare il gioco. Nel caso non conoscete il gioco in questione, vi rimandiamo alla nostra recensione per farvi un’idea.