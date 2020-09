Katamari Damacy Reroll: il remake HD arriva anche su console… ma solo per il Giappone

Arriva un nuovo annuncio da Bandai Namco, secondo il quale Katamari Damacy Reroll arriverà anche per PlayStation 4 e Xbox One… ma solo per il Giappone!

Dopo essere stato rilasciato per PC e Nintendo Switch nel 2018, il remake in HD torna a far parlare di se dopo due anni di silenzio con una data ufficiale per le due console rimanenti. Purtroppo, almeno per ora, la notizia riguarda esclusivamente il Sol Levante e non ci resta che attendere un eventuale annuncio per i nostri territori.

Vogliamo ricordarvi che Katamari Damacy Reroll è già disponibile per Nintendo Switch e PC, mentre uscirà in Giappone il 19 novembre 2020 per PlayStation 4 e Xbox One.