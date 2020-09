Fall Guys: prima si migliorano le versioni già uscite, poi arriveranno sulle altre console

Joe Walsh, lead game designer di Mediatonic, in una recente intervista ha detto che Fall Guys giungerà anche sulle console mancanti, ovvero Xbox One e Nintendo Switch, solo quando quelle già uscite, cioè PlayStation 4 e PC, saranno al loro massimo potenziale.

L’obiettivo di Mediatonic è quello di rendere il gioco su PlayStation4 e PC il migliore che possa essere. Vogliamo offrire la miglior esperienza di sempre per chi si approccia al nostro titolo, quindi dichiarando che le nostre intenzioni sono quelle di portarlo anche sulle altre piattaforme, al momento, non è la cosa giusta da fare. Ci farebbe guadagnare molto, è vero, ma non è quello che vogliamo. Preferiamo supportare il gioco al meglio per far capire alla nostra community che non lo abbandoneremo.