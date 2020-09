Gotham Knights consente di giocare in co-op con lo stesso personaggio

By Domenico Coscione

Warner Bros Montreal ha confermato che in Gotham Knights, il nuovo titolo in cui potremo giocare nei panni di Batgirl, Nightwing, Red Hood o Robin, potremo giocare in co-op con lo stesso personaggio, ovvero su schermo potremo vedere due Robin o Nightwing.

Patrick Redding, creative director del titolo, ha così commentato in un’intervista:

Ogni personaggio è così diverso l’uno dall’altro che basterà cambiare i set di abilità e le build per poter avere due Batgirls completamente diverse. Due personaggi differenti consentirà di utilizzare al meglio le sinergie tra due giocatori, attraverso diversi set di abilità complementari tra di loro.

Vogliamo ricordarvi che Gothamn Knights arriverà durante il 2021 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.