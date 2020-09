The Medium: un nuovo video che mostra i dietro le quinte del gioco

The Medium: un nuovo video che mostra i dietro le quinte del gioco

By Domenico Coscione

Durante il Gamescom 2020 è stato mostrato un nuovo video riguardante The Medium, il nuovo titolo di Bloober Team, che ne mostra i dietro le quinte di questo titolo horror.

Wojciech Piejko e Jacek Zieba, rispettivamente game designer e il producer del gioco, raccontano alcuni aspetti dello sviluppo del titolo oltre all’introduzione di nuovi elementi relativi alla storia e ai personaggi, protagonisti e non. Tra un intervista e l’altra possiamo vedere anche alcune scene del gioco, niente che non abbiamo già visto nei trailer.

The Medium si basa su una particolare meccanica in cui giocheremo contemporaneamente tra due dimensioni, ovvero la realtà e quella spirituale, riuscendo anche a risolvere alcuni puzzle servendosi di entrambe le realtà per andare avanti.

Vogliamo ricordarvi che The Medium uscirà nell’ultimo quarto del 2020 per Xbox Series X e PC.