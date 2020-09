Square Enix Ltd., ha annunciato che FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition è ora disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, App Store e Google Play Store.

In FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, gli avventurieri possono intraprendere un’incantevole avventura da soli o con gli amici tramite il multiplayer online con funzionalità di cross-play*. Sono incluse una serie di funzionalità nuove e aggiornate come una grafica aggiornata, una colonna sonora composta di recente, dungeon ad alta difficoltà, una nuova funzionalità della modalità Mimic e altro ancora, FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition permette a tutti i giocatori di prendere il calice di cristallo e di esplorare un mondo unico e magico.

I giocatori possono anche provare il gioco gratuitamente da oggi con l’uscita di FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite, che fornisce l’accesso ai primi tre dungeon sia in single player che in multiplayer online con funzionalità cross-play. Inoltre, i giocatori che acquistano il gioco completo potranno ospitare sessioni multiplayer con i giocatori che utilizzano FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite, quindi un gruppo completo di un massimo di quattro caravan può giocare fino a 13 dungeon nell’avventura fantasy insieme a una copia del gioco completo. I dati di salvataggio possono essere trasferiti da FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite al gioco completo, permettendo ai giocatori di continuare senza problemi i loro progressi nella magica avventura fantasy.