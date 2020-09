Asterix e Obelix tornano in versione Remastered

In occasione della Gamescom 2020 Microids ha presentato il primo trailer di Asterix & Obelix XXL: Romastered . La versione rimasterizzata di questo action/adventure oroginariamente lanciato nel 2003 è stata sviluppata da Osome Studio e uscirà in Europa il 22 ottobre 2020 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC/Mac.

Questa versione aggiornata del gioco sembra offrirà una versione rimasterizzata della grafica e della colonna sonora, oltre a animazioni completamente rifatte e di nuovi elementi nel gameplay. Sicuramente questa versione 100% “Romastered” regalerà tante sorprese a tutti i cacciatori di cinghiali.

Come per tutti i titoli della serie, sarà possibile passare da un personaggio all’altro quando necessario!

Oltre ai miglioramenti, il gioco regala 4 nuove diverse modalità per tanto divertimento in più:

La modalità “Parkour”, che mette alla prova l’agilità del giocatore.

La modalità “Contro la Clessidra”, per I Galli amanti della velocità

A modalità “Extreme”, per I Galli che cercano le sfide più difficili

Infine, la cigliegina sulla torta: la quartà modalità chiamata “Retro” consente di passare dalla grafica originale alla nuova versione rimasterizzata.