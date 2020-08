Watch Dogs: Legion, durante il Future Game Show mostrato come reclutare agenti

By Domenico Coscione

Durante il Future Game Show tenutosi all’interno del Gamescom 2020 sono stati mostrati numerosi gameplay tra i quali spiccano Serious Sam 4, Assassin’s Creed Valhalla, Sable e Watch Dogs: Legion.

Di quest ultimo infatti, è stato rivelato un nuovo gameplay che ci mostra più da vicino come poter reclutare nuovi agenti per mettere fine al regime che ha preso il controllo totale del Regno Unito, con cui potrà entrare a far parte qualsiasi personaggio vogliamo e ognuno avrà le sue capacità speciali che lo contraddistingueranno dagli altri.

Vogliamo ricordarvi che Watch Dogs: Legion uscirà il 29 ottobre 2020 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC.