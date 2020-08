Arriva un nuovo gameplay per Assassin’s Creed Valhalla durante il Future Game Show

By Domenico Coscione

Durante il Future Game Show sono stati mostrati numerosi gameplay, tra cui Serious Sam 4, Watch Dogs: Legion, Sable e Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo capitolo dell’acclamata saga di Ubisoft.

In questo video ci vengono mostrati come si svolgono i combattimenti, ma anche l’esplorazione del territorio, le gare di bevute e come i dialoghi influiscano sul gioco, stavolta dimostrati attraverso Eivor al femminile.

Vogliamo ricordarvi che Assassin’s Creed Valhalla uscirà il 17 novembre 2020 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.