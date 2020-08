Serious Sam 4: mostrato un nuovo gameplay, e la Papamobile, al Future Game Show

By Domenico Coscione

Durante il Future Game Show sono stati svelati nuovi video gameplay di Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Sable e Serious Sam 4.

In questo video infatti, vedremo in azione la Papamobile che, per l’occasione, diventerà un grosso mech corazzato che difenderà le strade della capitale italiana invasa dalle forze aliene. Inoltre, arriveremo anche all’interno del Vaticano e affronteremo un boss davvero grosso.

Vogliamo ricordarvi che Serious Sam 4 uscirà il 24 settembre 2020 per Google Stadia e PC, mentre non si hanno notizie su eventuali versioni console.