Oddworld: Munch’s Oddysee da oggi nei negozi

Microids ha comunicato che la limited edition e la standard edition di Oddworld: Munch’s Oddysee per Nintendo Switch da oggi sono disponibili nei negozi.

Cosa ci sarà nella limited edition? L’edizione limitata di Oddword: Munch’s Oddysee contiene tante sorprese bizzarre direttamente dal bizzarro mondo di Oddworld, come il pack lenticolare, il portachiavi con l’impronta del piede di un Munch, stickers e, naturalmente, il gioco totalmente rivisto per Nintendo Switch.

Oddword: Munch’s Oddysee, insieme a Oddworld: Stranger’s Wrath sono due del classic trittico del franchise di Oddworld a essere disponibili per Nintendo Switch, sia in store che sul Nintendo eShop. Nel caso ve lo stiate chiedendo, Oddworld: New ‘n’ Tasty è il terzo titolo della saga ad essere stato annunciato per la console Nintendo. La standard e limited editions sono già disponibili per il pre-order, mentre su Nintendo eShop saranno disponibili a ridosso dell’uscita del gioco, in ottobre.