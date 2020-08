Wasteland 3 disponibile da oggi!

inXile Entertainment, lo studio guidato dal fondatore di Interplay e co-creatore di Wasteland, Brian Fargo, e Deep Silver hanno oggi pubblicato il tanto atteso RPG post-apocalittico a squadre Wasteland 3.

Wasteland 3 è ora disponibile per Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation 4, Windows.

La serie leggendaria, che ha aperto la strada al genere post-apocalittico nei videogiochi, riporta i giocatori nel ruolo di Desert Rangers, uomini di legge in un mondo post-nucleare che lavorano per ricostruire la civiltà dalle ceneri. Passando dal caldo secco e polveroso del sud-ovest americano ad un Colorado perennemente congelato, Wasteland 3 presenta nuove location, un veicolo personalizzabile, combattimenti ottimizzati e coop a due giocatori per la prima volta nella serie. Una storia profonda, originale, piena di colpi di scena e brutali decisioni etiche che ti terranno incollato allo schermo sia che tu sia un veterano delle terre desolate o che tu sia un nuovo giocatore.