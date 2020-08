Rivelato un nuovo trailer per Ni No Kuni: Cross Worlds

By Domenico Coscione

Ni no Kuni: Cross Worlds si mostra con un nuovo trailer pubblicato da Level-5, disponibile per iOS e Android durante il 2020.

In questo titolo vestiremo i panni di un beta tester alle prese con un gioco in realtà virtuale, che di virtuale ha ben poco, in cui scopriremo quale sia il nostro compito reale, ovvero sconfiggere tutti i nemici che minacciano il regno e ricostruirlo.

Potremo scegliere tra cinque classi differenti: Ladro, Distruttore, Strega, Ingegnere e Spadaccino. Inoltre, potremo avere dei Famigli da scegliere tra almeno cento, ognuno dotato di abilità peculiari.