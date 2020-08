Jump Force: arriva il picchiaduro dei personaggi Jump anche su Nintendo Switch

By Domenico Coscione

Arriva da Bandai Namco l’annuncio dell’uscita per Nintendo Switch di Jump Force, che arriva finalmente anche sulla console ibrida di Nintendo.

Il giocatore potrà scegliere il proprio team di tre combattenti tra una valanga di protagonisti, e non, famosi provenienti dai manga e anime di maggiore successo come Goku, Naruto, Monkey D. Rufy, Dai e molti altri, oppure creare il proprio avatar e affiancarlo ai combattenti preferiti per un’avventura straordinaria.