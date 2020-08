Ancestors: The Humankind Odyssey è disponibile da oggi anche su Steam

By Domenico Coscione

Dopo il lancio nel 2019 per PlayStation 4, Xbox One ed Epic Game Store, arriva anche su Steam a partire da oggi Ancestors: The Humankind Odyssey.

Questa nuova versione, riveduta e corretta di tutti i bug ed eventuali errori scoperti in questo anno, è il primo titolo di Panache Digital Games che ha ricevuto anche numerose recensioni positive e nomine come Miglior gioco straniero indipendente. Nella durata completa del gioco dovremo affrontare l’evoluzione della vita umana iniziando da una piccola scimmia con cui dovremo esplorare, espandere il nostro territorio ed evolverci stando attenti a tutti i pericoli e gli animali che troveremo sul nostro cammino.