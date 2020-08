Giraffe and Annika è ora disponibile su PlayStation 4 e Switch

IS America ha annunciato che Giraffe and Annika è ora disponibile per PlayStation 4 e Nintendo Switch in Europa e Oceania. Questo titolo è disponibile in edizione digital standard, invece la versione fisica è disponibile solo in Limited Edition.​

Quando una giovane ragazza di nome Annika si sveglia da uno strano sogno, si ritrova bloccata nella misteriosa “Spica Island” senza alcun ricordo di come ci sia arrivata. Durante l’esplorazione, incontra un ragazzo di nome Giraffe, che sembra conoscerla e ha il compito di trovare tre frammenti speciali di stelle sull’isola per svelare i misteri dei suoi ricordi dimenticati. Durante la ricerca dei frammenti, Annika incontra Lily, la strega della foresta misteriosa, che la sfida in battaglia! Fortunatamente, Annika emerge vittoriosa e scopre un frammento di stella. Dopo aver assordibito il frammento, improvvisamente le vengono concesse visioni straordinarie. Quali segreti attendono questo improbabile trio di avventurieri sull’isola di Spica?​