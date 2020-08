Destiny 2: Oltre la Luce – Un trailer per la “Stasi”

Alcune ore fa, Bungie ha condiviso su Youtube un trailer che mostra nuovi dettagli circa la Stasi, il nuovo potere elementale in arrivo su Destiny 2: Oltre la Luce.

Sfruttando l’Oscurità, i guardiani potranno scatenare la stasi per controllare la battaglia, utilizzando nuove abilità per bloccare i nemici e frantumarli sul posto.

Si potrà brandire la stasi accogliendo i nomi oscuri di tre nuove sottoclassi:

– Gli stregoni Vincolatore dell’ombra utilizzeranno il potere dell’Oscurità per piegare le sorti della battaglia al proprio volere.

– I cacciatori Revenant colpiranno duramente e in maniera rapida.

– I titani Behemoth domineranno la battaglia controllando il campo.