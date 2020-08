Pubblicato un nuovo trailer di WWE 2K Battlegrounds

2K ha rilasciato oggi un nuovo trailer di WWE 2K Battlegrounds, in uscita il prossimo 18 Settembre.

In “Clash of the Eras”, il commentatore della Hall of Fame della WWE Jerry “The King” Lawler fa il tifo per il roster di WWE 2K Battlegrounds delle Leggende della WWE. Superstar come Undertaker, Mankind, Beth Phoenix e le Gemelle Bella competono in partite fantasy contro diverse delle più popolari Superstar della WWE di oggi, tra cui: Roman Reigns, Drew McIntyre, Bayley, Sasha Banks, Finn Bálor.