Captain Tsubasa: Rise of New Champions è disponibile a partire da oggi

Bandai Namco ha rilasciato un nuovo trailer per festeggiare l’uscita ufficiale di Captain Tsubasa: Rise of New Champions, il nuovo titolo basato sul manga/anime conosciuto in Italia col nome Holly & Benji.

In questo video vengono mostrate ancora una volta le azioni di questo gioco calcistico in stile anime che si differenzia dai suoi simili anche per la presenza di mosse speciali per i personaggi protagonisti del gioco.

Vogliamo ricordarvi che Captain Tsubasa: Rise of New Champions è disponibile dal 28 agosto 2020, ma in Giappone potranno giocarci già da oggi 27 agosto 2020, per PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.