The Last Campfire è disponibile da oggi per PC, console ed Apple Arcade

Il nuovo titolo di Hello Games chiamato The Last Campfire arriva a sorpresa in data odierna su tutte le console, PC ed Apple Arcade.

Sean Murray ha commentato il tutto in questo modo:

The Last Campfire è un’avventura, la storia di un tizzone intrappolato in un luogo misterioso, che viaggia alla ricerca di un significato e di un modo per tornare a casa. Avventurati nel profondo delle terre oltre la foresta oscura e supera le avversità che ti attendono. Esplora splendide terre selvagge punteggiate di misteriose rovine e abitate da strane creature. Trova la speranza e portala con te nel tuo viaggio per accendere l’ultimo falò. Una storia unica concepita da Hello Games e dai creatori di LostWinds.

Vogliamo ricordarvi che The Last Campfire è disponibile da oggi 27 agosto 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Apple Arcade.