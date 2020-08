Chivalry 2: Torn Banner Studios annuncia il rinvio al 2021

By Domenico Coscione

Lo studio di sviluppo Torn Banner Studios ha annunciato che la data d’uscita di Chivalry 2 è stata rinviata al 2021 a causa del COVID-19.

Proprio com’è accaduto con LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker e molti altri titoli, questa pandemia ha causato davvero tantissimi rallentamenti e rinvii anche nell’industria videoludica. Non sono state rilasciate ulteriori informazioni a riguardo del gioco e il team di sviluppo ha anche confermato che questo periodo extra di lavoro verrà utilizzato per migliorare gli elementi chiave del gioco, destinato su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e PC.