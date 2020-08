LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker rimandato al 2021

Stando a un post del Lego Store, cancellato subito dopo ma ripubblicato da altri utenti e visionabile qui sotto, LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker è stato rimandato al 2021.

Nonostante sia stato pubblicato qualche mese fa, anche se ora non può essere più visto perché rimosso, sul canale YouTube con la data d’uscita, ovvero ottobre 2020, molto probabilmente questo rinvio potrebbe essere un’altra conseguenza della pandemia di COVID-19.

Cosa ne pensate? Lo stavate aspettando? Fateci sapere con un commento.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga coming 2021 according to LEGO Store https://t.co/VOiRVYVEly pic.twitter.com/ivoA3UNq8v

— Wario64 (@Wario64) August 26, 2020