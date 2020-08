BANDAI NAMCO Entertainment Europe svela TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK

Il celebre sviluppatore ed editore di videogiochi e prodotti d’intrattenimento interattivo, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, ha annunciato TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK, un pacchetto di due giochi per Nintendo Switch, che sarà disponibile in Europa per l’inverno del 2020.

Attualmente in fase di sviluppo presso lo studio DOKIDOKI GROOVEWORKS Inc., con sede a Tokyo, in Giappone, TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK porta ufficialmente ai giocatori europei due titoli della serie Taiko no Tatsujin inediti nel mercato occidentale (Taiko no Tatsujin Rhythmic Adventure 1 & 2), offrendo un’esperienza assolutamente unica del celebre titolo musicale giapponese. TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK presenta una storia unica che i giocatori potranno vivere in due diverse avventure GDR ambientate in vari periodi storici e nel futuro, dove dovranno combattere con oltre 250 mostri, boss e altri tamburi nemici.

Per sconfiggere i nemici, dovranno affinare le proprie abilità ritmiche con il tamburo e completare alcune impegnative combo musicali, con cui potranno infliggere ancora più danni agli avversari. Tuttavia, i vecchi nemici potranno diventare futuri alleati in quanto sarà possibile invitare nel proprio gruppo gli avversari sconfitti per affrontare altri nemici e boss ancora più potenti. In TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK, i fan della serie potranno anche divertirsi con il classico gameplay della modalità Rhythm Game di Taiko no Tatsujin, che include più di 100 brani e sei nuove tracce.

TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHMIC ADVENTURE PACK sarà disponibile in Europa per Nintendo Switch dall’inverno del 2020.