CD PROJEKT svela The Witcher: Monster Slayer

Lo studio di sviluppo Spokko, membro del gruppo CD PROJEKT, annuncia The Witcher: Monster Slayer, un gioco di ruolo free-to-play, in realtà aumentata basato sulla geolocalizzazione per iOS e Android ambientato nell’universo di The Witcher.

Sviluppato e pubblicato da Spokko, The Witcher: Monster Slayer si svolge prima degli eventi della serie di giochi The Witcher. I mostri vagano liberamente per la terra in gran numero e il lavoro relativamente nuovo di “witcher” è diventato indispensabile in tutto il continente. Il mondo non sentirà parlare di Geralt di Rivia per centinaia di anni.

Oltre al combattimento in realtà aumentata in prima persona, il gioco contiene anche missioni basate sulla trama che porteranno i giocatori ad avventurarsi a tutti gli effetti sulla buona strada per diventare un cacciatore di mostri professionista.

The Witcher: Monster Slayer arriverà presto su iOS e Android