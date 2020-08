Black Myth: Wu Ming, il video mostrato proviene da una vera demo

By Domenico Coscione

Grazie all’insider conosciuto col nickname Daniel “ZhugeEX” Ahmad, che ha tradotto alcune interviste in lingua cinese, veniamo a conoscenza che Black Myth: Wu Kong, il video del gioco mostrato dal team cinese Game Science, in realtà è una vera e propria demo giocabile e non una tech-demo.

Infatti, intorno al minuto 6 possiamo notare che gli sviluppatori stanno giocando al nuovo titolo con un controller in mano.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli in merito, ma non appena ci saranno novità vi aggiorneremo tempestivamente.