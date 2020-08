Cobra Kai: The Karate Kid, da serie TV a videogioco per console

By Domenico Coscione

Arriva da GameMill Entertainment l’ arrivo del titolo Cobra Kai: The Karate Kid, ispirato alla serie TV su Netflix in attesa della terza stagione.

Dalle prime indiscrezioni sembra che il gioco sia un picchiaduro a scorrimento in cui potremo cambiare personaggio ognuno con i propri stili di combattimento, rappresentando un vero e proprio Tie-In in vecchio stile.

Vogliamo ricordarvi che Cobra Kai: The Karate Kid uscirà il 27 ottobre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.