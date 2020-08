Street Power Football è disponibile a partire da oggi per console e PC

By Domenico Coscione

SFL Interactive e Maximum Games hanno annunciato il rilascio sul mercato del loro titolo di calcio arcade dal titolo Street Power Football tramite la pubblicazione di un nuovo trailer.

In questo gioco dovremo conquistare le strade col nostro stile unico e inimitabile, battendo anche le varie leggende presenti nel gioco tra le sei differenti modalità e le opzioni per personalizzare la nostra squadra, giocabile in co-op sia online che offline.

Vogliamo ricordarvi che Street Power Football è già disponibile per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.