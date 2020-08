Xbox One X: svelate tre nuove versioni dedicate al film Wonder Woman 1984

Microsoft ha svelato tre edizioni limitate di Xbox One X dedicate a Wonder Woman 1984, il film tratto dal fumetto della DC Comics.

Le console in questione non verranno immesse sul mercato ma verranno vendute tramite asta di beneficenza i cui proventi andranno all’associazione Together for Her, il cui scopo è occuparsi della sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne. Ognuna delle console in questione ha un design particolare che richiamano la protagonista, ovvero quella dorata che ritrae la corazza dell’eroina e una più sobria con il Lazo della Verità, e la sua nemica con una colorazione che richiama il suo vestiario.

Le console usciranno nello stesso giorno dell’uscita del film a cui sono dedicate, ovvero il 2 ottobre 2020.