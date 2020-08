No Straight Roads disponibile da oggi per console e PC

Sold Out e Metronomik annunciano attraverso la pubblicazione del trailer che No Straight Roads è disponibile a partire da oggi.

Daim Dziauddin, Co-Founder & Creative Director del titolo, e Katie Clark, Product Manager di Sold Out, hanno così commentato a riguardo:

Siamo così entusiasti che i giocatori possano iniziare a scatenarsi da oggi con Mayday e Zuke. No Straight è un gioco che io e Hazmer abbiamo sognato di creare da diversi anni. Non tutti hanno la fortuna di poter creare un gioco. Eppure ci è stato affidato un titolo, quindi intendiamo offrire il nostro meglio. Speriamo che i giocatori possano vedere la quantità di amore presente nel gioco, non solo da parte nostra, ma da tutto il team.

Questo è uno dei giochi più originali che abbiamo mai visto e siamo stati così felici dell’amore e del supporto della community per No Straight Roads nel periodo che ha preceduto l’uscita. Non vediamo l’ora che tutti inizino la loro avventura musicale oggi, che si esibiscano da soli o si uniscano a un amico tramite il couch co-op, speriamo che l’azione musicale di No Straight Roads offra un’esperienza unica a tutti i giocatori!