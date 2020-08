Marvel’s Avengers: ecco i numeri che ha macinato la beta del gioco

Square Enix ha rivelato le statistiche raggiunte dalla beta di Marvel’s Avengers, il nuovo titolo in sviluppo basato su uno dei gruppi di eroi più amato dai fan.

I dati raccolti sono i seguenti:

28,5 milioni di ore di gioco;

3,5 miliardi di nemici sconfitti;

240.000 giocatori che hanno sviluppato al massimo il proprio personaggio;

l’armatura Chroma Lux di Iron Man è l’oggetto più venduto sul marketplace.

Numeri davvero importanti per il titolo che lasciano ben sperare per gli sviluppatori nel successo meritato, nonostante molti fan non sono contenti di alcune cose, soprattutto per i volti diversi dalle loro controparti cinematografiche.

Vogliamo ricordarvi che Marvel’s Avengers uscirà il 4 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.