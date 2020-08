Cyberpunk 2077: DLC gratuiti confermati ufficialmente da CD Projekt RED

In risposta a una domanda posta da un utente, CD Projekt RED ha confermato che Cyberpunk 2077 avrà dei DLC gratuiti post-lancio proprio come per The Witcher 3.

Infatti, gli sviluppatori hanno confermato che il loro numero sarà almeno uguale quanto a quelli rilasciati su The Witcher 3, che ne conta 16 gratuiti più due espansioni maggiori a pagamento, commentando in questo modo: