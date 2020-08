Disponibile a partire da oggi la demo per NBA 2K21

Tramite l’account ufficiale di NBA 2K21 veniamo a conoscenza del rilascio ufficiale della sua demo a partire dalle ore 16.00 di oggi 24 agosto 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Erick Boenisch, produttore esecutivo di Visual Concepts, ha così illustrato alcune delle caratteristiche del gioco:

Ho buone notizie per chi inizierà la propria avventura in NBA 2K21 con La mia SQUADRA il 4 settembre, su PS4/Xbox One. Vi confermo che la vostra collezione E i vostri progressi saranno trasferiti sulla versione di nuova generazione quando inizierete a giocarci. Ciò significa che avrete accesso alle carte trovate e guadagnate (e ai progressi evoluzione associati a esse), ai vostri progressi in Dominio, Triplice minaccia e altre modalità, e al vostro saldo di VC, punti La mia SQUADRA e Gettoni. Non perderete nulla! Ricordate solo che questo funzionerà solo tra piattaforme della stessa famiglia e sullo stesso account. Nello specifico, il passaggio da PS4 a PS5 funziona. Funziona anche il passaggio da Xbox One a Xbox Series X. Funziona anche da PS5 a PS4 e da Xbox Series X a Xbox One. Il passaggio da PS4 a Xbox Series X e da Xbox One a PS5, invece, non è possibile. Non funziona neanche avere il gioco su un account PS4 o Xbox One e utilizzare un account diverso per PS5 e Xbox Series X. È molto semplice. La vostra intera collezione La mia SQUADRA e i progressi fatti in NBA 2K21 verranno trasportati da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X, perciò potrete divertirvi con La mia SQUADRA per tutto l’anno, senza interruzioni! Il trasferimento è molto semplice. Non dovrete fare nulla. Potrete anche tornare alla versione per la generazione di piattaforme attuale e passare a piacimento tra le due versioni. Presto scoprirete di più sulla versione next-gen del gioco. Infine, una cosa da ricordare. Chi acquisterà la Mamba Forever Edition del gioco per PS4/Xbox One, riceverà una copia di NBA 2K21 Standard Edition per la console next-gen della stessa famiglia di piattaforme. Potete trovare tutti i dettagli nelle nostre FAQ. L’offerta per i giocatori de La mia SQUADRA è ricchissima e permette di iniziare a giocare il prima possibile senza preoccuparsi di perdere i progressi accumulati. Abbiamo pensato a tutto!