Vampire: The Masquerade, ecco quando uscirà l’espansione Shadows of New York

È stata annunciata la data d’uscita ufficiale per l’espansione di Vampire: The Masquerade chiamata Shadows of New York.

Una nuova storia verrà snocciolata con questa nuova espansione, in cui indosseremo i panni di un membro appartenente al clan Lasombra, cercando di capire meglio come abbiano cambiato approccio per riuscire a sopravvivere, investigando contemporaneamente sulla morte del capo degli Anarch.

Vogliamo ricordarvi che Vampire: The Masquerade – Shadows of New York verrà rilasciato il 10 settembre 2020 per PC, arrivando successivamente anche per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.