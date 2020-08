Marvel’s Avengers: trovati i codici di alcuni personaggi nella beta

Alcuni dataminer hanno analizzato il codice della beta di Marvel’s Avengers, scoprendo che al suo interno sono contenuti i codici per altri personaggi oltre a quelli già presentati!

Infatti, sono stati trovati riferimenti a Spider-Man, She-Hulk, War Machine, Captain Marvel e molti altri. Il nostro amichevole ragno di quartiere era già stato annunciato qualche tempo fa, diventando il centro di una polemica per la sua esclusiva sulla console di casa Sony, ma sembra che ci sia più di una versione del personaggio, visto che dai codici risultano più nomi diversi ma per lo stesso personaggio.

Ovviamente, per saperne di più dovremo aspettare conferme da Square Enix, quindi non ci resta che aspettare. Inoltre, vogliamo ricordarvi che Marvel’ Avengers uscirà il 4 settembre 2020 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia e PC.