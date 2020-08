Nuovo trailer per BEN 10: POWER TRIP

Bandai Namco ha oggi pubblicato un nuovo trailer di BEN 10: POWER TRIP che mostra alcune delle trasformazioni preferite dai fan, un mondo aperto pieno di azione e la divertente modalità co-op in locale con Kevin Levin.

Ben 10: Power Trip è ambientato nell’universo animato di Ben Tennyson, un ragazzo che può utilizzare il suo fidato Omnitrix per trasformarsi in varie creature aliene e salvare il mondo. Il gioco racconta una storia inedita in cui Ben dovrà svelare la verità dietro a quattro cristalli misteriosi che minacciano di conquistare il suo mondo.

Ben 10: Power Trip sarà disponibile dal 9 ottobre 2020 per PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One (solo in versione digitale in Italia) e PC digital