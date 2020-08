Xbox Series X sarà silenziosa come Xbox One, parola di Phil Spencer

By Domenico Coscione

Durante l’Animal Talking Twitch Show di Gary Whitta, un famoso talk show che si svolge all’interno del gioco Animal Crossing: New Horizons, è stato intervistato Phil Spencer per quanto riguarda sulla nuova console in uscita a novembre 2020.

Il nostro caro Phil ha ammesso di aver ricevuto una Xbox Series X completa del suo packaging, commentando con quanto segue:

L’ho portata a casa e l’ho aperta. Voglio avere la stessa esperienza che avranno le persone nelle loro case. Ho messe le batterie nel controller facendo tutto allo stesso modo di qualcuno che l’avesse acquistata in negozio.

Inoltre, ha voluto fare una precisazione sulla “rumorosità” della console per la next-gen:

Parlando di GPU e CPU, queste console sono essenzialmente dei potenti computer. Ho chiesto una grossa ventola che potesse girare più lentamente così da non far rumore. Volevo una console silenziosissima. Mi piace ciò che abbiamo fatto con Xbox One X, quindi ci siamo concentrati sull’avere una console altrettanto silenziosa.

Non sono state rilasciate ulteriori informazioni a riguardo ma, nonostante Halo Infinite slitterà nel 2021 la sua uscita, sono sicuro che molti di noi non vedono l’ora di poter toccare con mano la nuova console di Microsoft.