THQ Nordic ha acquisito lo sviluppatore di Metro Exodus, nuovo sviluppo in arrivo

By Domenico Coscione

L’Embracer Group, un gruppo di varie compagnie tra le quali fa parte THQ Nordic, ha acquisito 4A Games, ovvero lo studio di sviluppo della serie Metro in generale, annunciando anche la lavorazione per un nuovo capitolo della serie e uno sparatutto multiplayer non ancora ben definito.

Attualmente THQ Nordic possiede il 100% dello studio, e grazie al direttore del consiglio di amministrazione Matt Karch e il CEO di 4A Games Dean Sharpe, hanno accennato allo sviluppo di questi due nuovi titoli senza però sbottonarsi troppo su entrambi, quindi non si hanno altre informazioni a riguardo.

Cosa ne pensate voi? Siete curiosi di conoscere questi titoli? Fateci sapere la vostra opinione con un commento.