Captain Tsubasa: Rise of New Champions, mostrato il tutorial del gioco attraverso un video dedicato

Bandai Namco ha rilasciato sul proprio canale YouTube un nuovo video di gameplay per Captain Tsubasa: Rise of New Champions, che ne mostra il tutorial di gioco.

Con questo video, che potremo vedere in calce alla notizia, potremo apprendere tutte le meccaniche di base, anche la caratteristica principale che lo differenzia dagli altri giochi di calcio ovvero le mosse speciali!

Vogliamo ricordarvi che Captain Tsubasa: Rise of New Champions uscirà il 27 agosto 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC.