Magic: Legends – Svelata l’oscura e pericolosa classe del “Necromante”

Perfect World Entertainment e Cryptic Studios hanno annunciato ufficialmente che il Necromante sarà una delle cinque classi iniziali di Planeswalker disponibili al lancio per i giocatori di Magic: Legends. Il Necromante è la personificazione dei valori oscuri del mana nero di Magic: The Gathering e ambisce al potere a ogni costo, perfino attraverso la morte. I giocatori che scelgono la classe del Necromante si ritroveranno nella ricerca costante di un giusto equilibrio tra vita e morte. Evocare creature, sacrificarle per ottenere benefici ed eliminarle nel tempo sarà la chiave per il successo di un Necromante. Le sue abilità chiave includono Travaso macabro, un attacco sferzante a medio raggio che prosciuga vita dai nemici nel tempo; Sconvolgimento sepolcrale, un’abilità secondaria per infliggere danno che prende come bersaglio i nemici ed evoca due scheletri; e Avvizzimento dell’anima, un’abilità di utilità che applica effetti di rallentamento e danno nel tempo ai nemici vicini. Magic: Legends è un imminente Action RPG free-to-play online, sviluppato da Cryptic Studios, pubblicato da Perfect World Entertainment e basato su Magic: The Gathering. Magic: Legends uscirà su PC, Xbox One e PlayStation 4 nel 2021.