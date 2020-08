Rivelata la data di uscita per Creeping Winter, il secondo DLC di Minecraft Dungeons

By Domenico Coscione

È stata rivelata la data per il secondo DLC di Minecraft Dungeon chiamato Creeping Winter, che assieme a Jungle Awakens aumenta i livelli giocabili del titolo portando i giocatori in nuove aree sconosciute.

Questa volta esploreremo aree invernali portandoci in una nuova regione, con nuove missioni, nemici da combattere e tesori da collezionare. Entrambe le espansioni potranno essere acquistate singolarmente o insieme tramite il pacchetto Hero Edition.

Inoltre, sempre nella stessa data, verrà rilasciato un aggiornamento gratuito che aggiungerà nuovi mercanti da salvare in varie quest e, una volta portati in salvo, li ritroveremo al campo base fornendo preziosi servizi. Infine, verranno aggiunte anche le sfide giornaliere che forniscono ulteriori missioni da portare a termine per guadagnare nuove ricompense.

Vogliamo ricordarvi che Creeping Winter, il secondo DLC di Minecraft Dungeon, uscirà l’8 settembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC oltre alla versione fisica del gioco per tutte le console citate prima.