The Last of Us: Parte 2, a breve arriva l’aggiornamento 1.03 che aggiunge la modalità Grounded

Naughty Dog ha rivelato che The Last of Us: Parte 2 sta per ricevere un nuovo aggiornamento che porta il titolo alla versione 1.03 che aggiungerà la modalità Grounded e la permadeath, oltre a due nuovi trofei.

Questa modalità, conosciuta già da chi ha giocato il primo capitolo della serie, chiamata Grounded aggiunge un livello di difficoltà ulteriore rendendo la sfida ancor più ardua eliminando alcune opzioni utili e aumentando i danni che i nemici ci infliggeranno rendendo gli scontri ancor più impegnativi e difficili. Mentre, con l’opzione Permadeath, una volta che ci verrà inflitto un colpo mortale non potremo ricaricare dall’ultimo checkpoint ma dovremo iniziare una nuova partita dall’inizio.

L’utente PowerPyx, famoso per le sue video guide su YouTube, ha pubblicato una foto dei due trofei legati a queste sfide davvero impegnative che attestano la veridicità dell’aggiornamento. Purtroppo, non si conosce ancora quando verrà rilasciato ma non appena ci saranno ulteriori aggiornamenti a riguardo vi informeremo tempestivamente.