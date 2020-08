Death of Rose: pubblicato il reveal trailer dell’horror di Artur Łączkowski

Feardemic ha presentato tramite un reveal trailer Death of Rose il nuovo titolo horror sviluppato da Artur Łączkowski, l’autore famoso per aver copiato in maniera quasi perfetta la demo di P.T.

Death of Rose è un titolo horror in cui Beth e Scott, i due protagonisti appassionati dell’esistenza del paranormale, si ritrovano in una scuola superiore in rovina in cui si vocifera che un culto vuole sfruttare l’edificio per i suoi rituali. Giocando nei panni di Scotto, seguendo le indicazioni di Beth via radio, esploreremo le aule buie dovremo scoprire se le voci sono vere.

Questo titolo offre un’esperienza narrativa, puzzle molto complessi e dialoghi interattivi con cui svelare le storie dei personaggi.