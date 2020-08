Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm arriverà anche su Nintendo Switch

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm arriverà anche su Nintendo Switch

By Domenico Coscione

Cornfox & Brothers ha annunciato l’arrivo della versione per Nintendo Switch di Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm.

Questo titolo, già disponibile per tutti i sistemi iOS tramite abbonamento Apple Arcade, è un gioco d’azione dallo stile simil Zelda ed è anche per questo motivo che è stata sviluppata una versione per la console ibrida di Nintendo.

Heikki Repo, il creative director del gioco, ha così commentato a riguardo:

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm è un gioco fatto da fan di Nintendo, per fan di Nintendo.

Vogliamo ricordarvi che Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm arriverà durante l’autunno 2020 per Nintendo Switch.