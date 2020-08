Vampire The Masquerade Bloodlines 2 posticipato al 2021

Paradox Interactive e Hardsuit Labs hanno annunciato oggi che Vampire The Masquerade Bloodlines 2 non sarà disponibile entro la fine del 2020 come promesso in un primo momento, ma bisognerà attendere il 2021. Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC.

Abbiamo posticipato il lancio di Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 al 2021. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire il miglior gioco possibile, immergerti in una Seattle reimmaginata nel World of Darkness e fornire un degno successore del gioco originale Bloodlines. A causa della qualità e delle ambizioni che ci siamo prefissati, abbiamo preso la difficile decisione di aver bisogno di più tempo. Ciò significa che il nostro obiettivo di rilasciare nel 2020 non è più possibile. Lo spostamento del lancio è uno dei cambiamenti che stiamo apportando per garantire la migliore esperienza di gioco possibile. Questa non è una decisione presa alla leggera né è la prima opzione che abbiamo considerato. Condivideremo maggiori informazioni nei prossimi mesi sui tempi di lancio e su altri cambiamenti organizzativi che ci aiuteranno a raggiungere questo obiettivo. Comprendiamo che questa sarà una delusione per molti di voi, ma apprezziamo anche il modo in cui la nostra ambizione trova eco in molte parti della comunità. Ci auguriamo che tu capisca che, sebbene difficile, questa è la chiamata giusta. Vi ringraziamo tutti per la vostra pazienza mentre continuiamo a costruire Bloodlines 2. Andy Kipling, Hardsuit Labs e Jakob Munthe, Paradox Interactive