Microsoft: Flight Simulator, richiesti 127 GB per l’installazione

By Domenico Coscione

Con l’arrivo di Microsoft: Flight Simulator su PC veniamo a conoscenza di quanto spazio richiederà il titolo per poter essere installato sui nostri hard disk, ovvero 127 GB!

Le dimensioni del titolo sono davvero enormi, basta rapportarle a quelle della mappa che ci permette di visionare ogni angolo dell’intero globo per capire che il peso richiesto è più che giusto. Inoltre, è richiesta una connessione internet molto veloce per avere un download preventivo della zona che vogliamo visitare in quel momento.

Vogliamo ricordarvi che Microsoft: Flight Simulator uscirà il 18 agosto 2020 per PC.