Capcom: Yoshinori Ono lascia la compagnia e il suo ruolo di responsabile nella serie Street Fighter

Arriva da Capcom la notizia che Yoshinori Ono, producer e responsabile della serie Street Fighter nell’ambito competitivo dei giochi di combattimento, lascia il suo ruolo e l’azienda.

Ecco il messaggio di Ono ai giocatori e fan:

Sono stato legato al brand Street Fighter per molto tempo, attraversando bei momenti, momenti brutti e alcuni praticamente non esistenti. Il mio cuore è pieno di apprezzamento per quei giocatori che ci hanno sempre dato grande supporto, specialmente quando, con gli ultimi anni, il brand Street Fighter è tornato alla vivacità originale. Ora, dopo essere stato quasi 30 anni in Capcom, lascerò la compagnia questa estate. Questo significa che mi dimetto dalla mia posizione come brand manager per vari titoli di Capcom incluso Street Fighter. Altri membri di Capcom nella nuova generazione continueranno a prendersi cura del brand Street Fighter e guideranno i World Warriors e sono convinto che continueranno a rendere Street Fighter straordinario. Non vedo l’ora di poter vedere come verrà fatto evolvere il nuovo Street Fighter, ormai come giocatore. Ho cercato di contattare tutti coloro con cui ho lavorato nel passato per avvertirli delle mie dimissioni ma non è facile riuscire a raggiungere tutti quelli con cui ho avuto a che fare nel corso della mia carriera di quasi tre decenni, dunque chiedo scusa nel caso non vi sia riuscito. Quando ce ne sarà l’opportunità, vorrei estendere i miei saluti più calorosi e il mio apprezzamento a quegli individui e compagnie con cui ho avuto la possibilità di lavorare.