Bethesda annuncia che manca poco per il supporto alle mod di Fallout 76

Bethesda ha annunciato che il supporto alle mod per Fallout 76 arriverà molto presto e non tarderà ad arrivare, ma non è stata annunciata una data specifica.

Jeff Gardiner, project lead del gioco, ha risposto alla domanda di un utente durante un panel dedicato, fornendo questa risposta:

Stiamo definitivamente lavorando ancora sul supporto per le mod, sta arrivando, è solo una cosa piuttosto impegnativa da portare a termine. Abbiamo dovuto mettere molte risorse in questo, non si tratta solo di fare un drag and drop dai giochi precedenti perché il modo in cui la nostra architettura client server funziona è diverso. Tuttavia è una cosa che sta arrivando, dunque rimanete sintonizzati.

Cosa ne pensate? Aspettate anche voi questa feature oppure no? Fatecelo sapere con un commento.